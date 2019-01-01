إيمري أراد ضم ثلاث صفقات وإدارة أرسنال رفضت

تقارير صحفية تكشف عن واحد من أسباب الخلاف بين أوناي إيمري وإدارة أرسنال.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص فترة تدريب المدرب السابق لأرسنال أوناي إيمري للمدفعجية.

جاء هذا بحسب ما كشف ديفيد أورنستن الصحفي السابق في "بي بي سي" والحالي في "ذا أتلتيك" حيث أكد أن إيمري كانت له عدة طلبات في آخر سوق انتقالات.

وذكر أورنستن أن إيمري أراد الحصول على خدمات اللاعب الغاني توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لكن سعره أوقف إدارة أرسنال.

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ويملك بارتي في عقده شرطًا جزائيًا قيمته ٥٠ مليون يورو وهو ما وجدته إدارة أرسنال مبالغًا فيه بالنسبة لإمكانيات اللاعب من وجهة نظرهم وبالنسبة لإمكانيتهم المادية.

وأراد إيمري أيضًا الحصول على خدمات اللاعب ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس لدعم خط الهجوم وهاري ماجوير مدافع ليستر سيتي الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد.

وكانت إدارة أرسنال قد أعلنت قبل أسابيع عن إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للنادي بسبب تراجع النتائج وسوء الأداء ليتولى ليونبرج المسؤولية خلفًا له.

جدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٩ نقطة.