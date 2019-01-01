إيمري: أحترم قرار موستافي بالبقاء ومعاملتنا معه ستتغير

المدير الفني لنادي أرسنال يرضخ لقرار مدافع الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن يوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، أنه سيحترم قرار مدافع فريقه موستافي بالبقاء، وسيكون مثل أي لاعب آخر في الفريق.

وكان إيمري أكد في وقت سابق أنه موستافي خارج حساباته وعليه البحث عن فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي نهاية المطاف رفض المدافع الألماني، الرحيل عن الفريق اللندني واختار البقاء والاستمرار بالرغم من عدم وضوح مستقبله مع الفريق.

وقال إيمري في تصريحات صحفية: "لقد قرر موستافي البقاء في الفريق، فهو مثل أي لاعب آخر".

وواصل: "أنا احترم قراره، لقد أخبرته بأنني سأتعامل معه مثل بقية اللاعبين، لا أعرف من كان تحديداً في يده قرار بقائه ولكن علينا احترام هذا".

وتابع: "منذ أن قرر البقاء فإنه يعمل معنا كل يوم بدافع كبير واجتهاد وروح طيبة".

جدير بالذكر أن موستافي لم يشارك مع أرسنال في أي مباراة منذ بداية الموسم، وليس من المتوقع أن يشارك أمام واتفورد الأسبوع الحالي في الدوري الإنجليزي.