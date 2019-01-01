إيمري: أبارك لتشيلسي.. لقد استحقوا الفوز

مدرب آرسنال أوناي إيمري يهنئ تشيلسي وماوريسيو ساري بلقب الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قام المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال بتهنئة تشيلسي على تتويجهم بلقب الدوري الأوروبي عقب خسارته أمامهم في المباراة النهائية.

وكان تشيلسي قد حسم لقب الدوري الأوروبي لصالحه بعدما فاز على جاره اللدود آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وعقب انتهاء اللقاء، صرح أوناي إيمري بأن فريقه لعب مباراة متوازنة في شوط المباراة الأول، قبل أن تنهار الأمور في شوط المباراة الثاني تمامًا..

وأضاف: "ساري مدرب كبير، لقد أضاف كثيرًا لتشيلسي، لقد استحق الحصول على لقب في نهاية موسمه الأول مع الفريق من أجل تتويج نجاحه""

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتابع: "أود أن أبارك لتشيلسي على فوزهم باللقب، لقد لعبوا مباراة كبيرة وكانوا أفضل منا على مدار الـ 90 دقيقة، لقد استحقوا اللقب بكل تأكيد""

وحول أداء آرسنال قال: "لقد حاولنا التماسك طيلة المباراة ولكن كان هناك شيئًا خاطئًا، لم نستطع اللعب كما أردنا، وهذه هي النهائيات دائمًا"

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يذكر أن آرسنال تأهل للمباراة النهائية على حساب فالنسيا الإسباني في الدور نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي على حساب أينتراخت فرانكفورت.