إيمري: آرسنال لا يحتاج إيفرتون ولا زاها

أوناي إيمري يتحدث عن احتياجات الميركاتو بخصوص آرسنال ومستقبل زاها وإيفرتون

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قال أوناي إيمري إن تعاقدات آرسنال يجب أن تكون موجهة إلى الجانب الدفاعي الذي يحتاج له الفريق بشكل عاجل.

وكانت العديد من المصادر الصحفية قد تحدثت عن اهتمام آرسنال بعدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعلى رأس هذه الاهتمامات جاء الجناح البرازيلي إيفرتون، والنجم الإفواري لكريستال بالاس ويلفريد زاها، اللذان قال إيمري إن الفريق لا يحتاجهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وأضاف: "نحتاج إلى دراسة السوق وما نحتاج من لاعبين ومن هم المتوفرين ومن سيرحلون عن صفوف الفريق قبل الحديث عن إتمام صفقة ما"

وتابع: "إيفرتون وزاها لاعبان كبار ولكنهما ليس ما يحتاج آرسنال في هذا السوق، نحتاح إلى تعزيز الجانب الدفاعي قبل الحديث عن أي مراكز أخرى"

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يذكر أن آرسنال قد اقترب من التعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.