إيكر كاسياس يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

حارس مرمى بورتو الحالي وريال مدريد السابق إيكر كاسياس يغادر المستشفى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

غادر الحارس الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي المستشفى ظهر اليوم الإثنين بعد استقرار حالته.

وكان كاسياس قد تعرض إلى أزمة قلبية خلال تدريبات فريقه الأسبوع الماضي نقل على إثرها إلى المستشفى ليتم تشخيص حالته.

وعقب تشخيص حالته تبين أنه يعاني من أزمة قلبية نتيجة لانسداد أحد الشرايين التاجية والذي يمنع الدم من التدفق بشكل طبيعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وبقي كاسياس في المستشفى لحوالي أسبوع، قبل أن يغادرها اليوم بعدما اطمأن الأطباء على حالته الصحية ووجدوا أنها تسمح بالخروج.

ولم يحدد إيكر كاسياس أي شيء بخصوص مسيرته الكروية وما تبقى منها وبخصوص مستقبله في ملاعب كرة القدم ما بعد هذا الموسم.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن موسم إيكر كاسياس انتهى بعد إصابته بتلك الأزمة القلبية، حيث لن يكون متاحًا للعب مع بورتو فيما تبقى له من مباريات خلال الموسم الحالي.