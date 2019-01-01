إيكاردي يعلق للمرة الأولى على واقعة سحب الشارة

إنتر فاز دون إيكاردي بالنمسا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، للمرة الأولى على قرار ناديه بسحب شارة القيادة منه وإعطائها لسمير هاندانوفيتش الأربعاء الماضي.

وغاب إيكاردي عن انتصار فريقه على رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف سجله مواطنه لوتارو مارتينيز بعدما رفض الاستدعاء لقائمة المباراة.

ونشر إيكاردي رسالة غامضة بالإنجليزية على حسابه على انستجرام، مستعيناً بكلمات للكاتب "مارك توين".

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وكتب الأرجنتيني: "من الأفضل إبقاء فمك مغلقاً وتظهر أحمق بدلاً أن تتكلم وتزيل كل الشكوك".

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وأتبع القائد السابق رسالته بوضع صورة مارتينيز وبعث له بالتهنئة على هدفه في مرمى رابيد.

وعلقت زوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا هي الأخرى عبر انستجرام قائلة إن الاختيار الذي يأتي من القلب لا يخطيء أبداً.

ولم يتضح بعد موقف إيكاردي من المشاركة في اللقاء المقبل للفريق مساء الأحد أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي بعدما نشر صوراً له وهو يقوم بالعلاج الطبيعي.

وأوضحت الصحف أن اللاعب عانى من إصابة طفيفة في الأسابيع الماضية على مستوى الركبة، وسيتم تقييم وضعه بالأيام المقبلة.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام سامبدوري ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.