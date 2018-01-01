إيكاردي يستعد لخوضه المباراة رقم 200 بقميص الإنتر

النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مقبل على مباراته رقم 200 بقميص النيراتزوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لخوض مباراته رقم 200 بقميص إنتر ميلان أمام أيندهوفن مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

إيكاردي الذي انضم لإنتر ميلان قادمًا من سامبدوريا عام 2013 يخوض موسمه السادس مع النيراتزوري هذا العام، كما أنه نجح في إحراز 118 هدفًا حتى الآن.

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إيكاردي البالغ من العُمر 25 عامًا توج بلقب هداف الكالتشيو مرتين، وفي المناسبتين فاز باللقب بالشراكة مع لاعب آخر سواء كان لوكا توني أو تشيرو إيموبيلي.

وأحرز إيكاردي ثلاثة أهداف في خمس مباريات في موسمه الأول حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، كما أنه سجل ثمانية أهداف في 12 مباراة بالكالتشيو حتى الآن.

يذكر أن إيكاردي كان قد أحرز 29 هدفًا في 34 مباراة بالكالتشيو في الموسم المنصرم.