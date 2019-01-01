إيكاردي يتجاهل عرض نابولي وينتظر يوفنتوس

إيكاردي سينتظر حتى 10 أغسطس من أجل يوفنتوس متجاهلًا مفاوضات نابولي مع إنتر بشأنه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي لا يفضل الانتقال إلى صفوف نابولي وسينتظر عرض يوفنتوس.

وكان نابولي قد عرض من أجل ضم إيكاردي، في الوقت الذي طالبت فيه إدارة إنتر برفع العرض إلى 70 مليون يورو.

ولكن على ما يبدو، فإن ماورو إيكاردي لا يهتم بتلك المفاوضات بين الطرفين، حيث أنه ينتظر دخول البيانكونيري في الصورة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن إيكاردي سينتظر إلى العاشر من أغسطس المقبل حتى يدخل يوفنتوس في المفاوضات الرسمية مع إنتر.

وحسب جميع المصادر فإن إيكاردي يود خوض تجربة جديدة مع يوفنتوس، في الوقت الذي بات انتقاله خارج إيطاليا خيارًا بعيدًا.

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد انخفضت قيمته السوقية إلى النصف تقريبًا ما بين يناير الماضي والآن بسبب الأزمة التي حدثت بينه وبين إدارة إنتر.