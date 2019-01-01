غيابات بالجملة عن إنتر قبل مواجهة توتنهام بكأس الأبطال

بسبب الميركاتو وبعض الإصابات

يدخل نادي إنتر الإيطالي، مباراته الودية أمام توتنهام غداً السبت، في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية.

المدرب أنطونيو كونتي سيفقد خدمات لاعبه دييجو جودين، فالينتينو لازارو وأليساندرو باستوني بسبب الإصابة.

ولن يتواجد أيضاً كل من كوادو أسامواه، لاوتارو مارتينيز وماتياس فيتشينو، لعدم التعجل بمشاركتهم، نظراً لعودتهم من الراحة منذ فترة قصيرة جداً.

ومن المتوقع أيضاً أن يغيب رادجا ناينجولان لاعب الوسط الفريق، لإكمال انتقاله إلى فريق كالياري على سبيل الإعارة.

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ويبقى وضع ماورو إيكاردي على ما هو عليه، بوجود توقعات حول رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وعلى جانب آخر لن يظهر المهاجم فاكوندو كوليدو، لاقترابه من الرحيل هو الآخر، وسط اهتمام من برايتون وموناكو بضمه.