يوفنتوس يحاول ضم ديمبيلي قبل نهاية السوق

لصعوبة التعاقد مع ماورو إيكاردي

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، بحثه عن مهاجم جديد، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو كان الهدف الأهم للبيانكونيري، لكن الصفقة تعطلت لرفض باولو ديبالا الذهاب لمانشستر يونايتد في صفقة تبادلية.

الهدف الثاني هو ماورو إيكاردي، لكن يوفي يواجه العديد من المشاكل التي تمنعه من ضم المهاجم الأرجنتيني.

تقارير صحفية أكدت إرسال يوفنتوس بعض كشافيه لمشاهدة موسى ديمبيلي مهاجم ليون الفرنسي على الطبيعة.

وأوضحت أن ديمبيلي حاز على إعجاب النادي الإيطالي، بعد تألقه في فوز ليون على أنجيه 6/0 أمس الجمعة.

اللاعب سبق وأن ارتبط بالعديد من الأندية الإنجليزية أبرزها أرسنال، ليفربول ومانشستر يونايتد.

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ومع انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا، ترتفع حظوظ يوفنتوس، في صفقة لن تزيد عن 35 إلى 40 مليون يورو.

يذكر أن ديمبيلي انضم لليون قادماً من سيلتك بـ22 مليون يورو، وسجل 20 هدف في 46 مباراة بقميص الفريق.