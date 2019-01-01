إيكاردي: لا أفكر سوى في فريقي باريس سان جيرمان

ماورو إيكاردي نجم إنتر المعار إلى باريس سان جيرمان يتحدث بعد هدفه الأول مع فريقه الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر المعار إلى باريس سان جيرمان إنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في فريقه الحالي وكيفية النجاح معه وتقديم كل ما يمتلك.

وكان إيكاردي قد سجل هدفه الأول بقميص نادي العاصمة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء في مواجهة جالطة سراي التركي والتي فاز فيها الفريق الباريسي بهدف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة، أعرب إيكاردي عن سعادته بالفوز وتصدر المجموعة وبالهدف الذي سجله مع الفريق، مؤكدًا أنه يطمح للمزيد في الفترة القادمة.

وأضاف: "في الوقت الحالي أركز مع باريس سان جيرمان فقط، لا يهمني ما حدث في الماضي أو ما سيحدث في المستقبل، أعمل من أجل المرحلة الحالية فقط"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وتابع: "انا سعيد جدًا، اللعب مع لاعبين بهذه الجودة يجعل من السهل على أي لاعب التأقلم سريعًا وإعطاء كل ما يمتلك. مع دي ماريا وسارابيا الأمور أسهل بكثير، هما يتميزان بالسرعة الفائقة والجودة، إنه أمر أسهل أن تسجل الأهداف وسط هذه المجموعة"

وأردف: "ما زلت أتعافى، أنا لم أصل إلى مائة بالمائة بعد، ولكن مع الهدف أشعر وأن الألم يقل، سأواصل العمل حتى أستعيد عافيتي ومن ثم أواصل العمل حتى أقدم كل ما لدي"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء قادمًا من إنتر الإيطالي، وذلك في آخر آيام سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.