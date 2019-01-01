إيكاردي: شكرًا إنتر على كل شيء

ماورو إيكاردي يتوجه بالشكر ضمنيًا للجميع في إنتر عبر إنستجرام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توجه المهاجم الأرجنتيني الجديد لباريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بالشكر إلى الجميع في إنتر من خلال رسالة وجهها عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وجاء ذلك عقب أقل من 24 ساعة على انتقال إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

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— (@Inter) September 3, 2019

ومن خلال رسالة وجهها إيكاردي عبر "ستوري" خاصة به على إنستجرام، توجه ضمنيًا بالشكر للجميع، وتحديدًا الجميع في إنتر.

ونشر إيكاردي عبر حالته الشخصية صورة له في بداية مشواره مع إنتر وصورة له حاليًا وما بينهما 6 سنوات، وعلق عليها "شكرًا على كل شيء"

وقضى ماورو إيكاردي 6 مواسم في إنتر حقق خلالها العديد من الأرقام الشخصية، حيث شارك مع الفريق في 219 مباراة سجل خلالها 124 هدفًا وصنع 39 آخرين.

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد تصدر عناوين سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا خلال الصيف الحالي، حيث أثارت أزمته مع إدارة إنتر الكثير من الجدل.