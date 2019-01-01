الانتقالات

إيكاردي خارح قائمة إنتر المحلية والأوروبية

التعليقات()
Getty Images
إنتر يواصل إبعاد إيكاردي عن المشهد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مقربة من إدارة إنتر أن كلًا من جيوسيبي ماروتا وأوسوليو وأوريالي قد أبلغوا إيكاردي بأنه سيكون خارج قائمة الفريق محليًا وأوروبيًا.

اختيارات المحررين

وكان كونتي قد أعلن هو وماروتا من قبل أن المهاجم الأرجنتيني سيكون خارج خطط إنتر في الموسم المقبل.

ويبحث النيراتزوري عن طريقة من أجل بيع إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالسعر الذي يريدونه من أجل تمويل باقي الصفقات.

ولكن انخفاض قيمته السوقية وقلة العروض التي تلاحقه بعد أزمته الأخيرة مع فريقه جعلت مسألة خروجه من النادي بالطريقة التي تريدها إدارته أكثر صعوبة.

ولكن رغم ذلك، فإنه لا نية لإعطاء إيكاردي فرصة المشاركة في الموسم المقبل، وعلى الأغلب سيكون خارج خطط الفريق حتى وإن لم يرحل.

جوارديولا يقترب من تحطيم رقم جديد لمورينيو

يذكر أن أزمة ماورو إيكاردي قد بدأت مع مماطلته بخصوص تجديد عقده، ما أدى إلى سحب شارة القيادة منه وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش.

إغلاق