إيكاردي خارج تشكيلة إنتر في مواجهة رابيد فيينا

إنتر ميلان يواصل استبعاد إيكاردي من تشكيل مباراة رابيد فيينا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيغيب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن فريقه إنتر ميلان في مواجهة الغد أمام رابيد فيينا النمساوي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي..

وكان ماورو إيكاردي قد أخذ الضوء الأخضر من إدارة إنتر ميلان من أجل العودة إلى التدريبات والمشاركة مع النيراتزوري في المباريات القادمة.

وخضع إيكاردي صباح اليوم الأربعاء للفحص الطبي والتأكد من عدم إصابته على مستوى الركبة، وبالتالي أصبح مستعدًا للمشاركة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وعلى الرغم من هذا، فإن القائمة المستدعاة لمواجهة رابيد فيينا غدًا الخميس قد شهدت غياب اسم إيكاردي دون إبداء أسباب من قبل النيراتزوري.

وكان لوتارو مارتينيز قد قاد النيراتزوري إلى تحقيق انتصار بهدف نظيف على الفريق النمساوي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي والتي شهدت غياب إيكاردي أيضًا

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يذكر أن إدارة إنتر ميلان كانت قد سحبت شارة القيادة من ماورو إيكاردي مؤخرًا وأعطتها للحارس سمير هندانوفيتش.