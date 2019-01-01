محاميه: إيكاردي لا يسعى خلف أموال الإنتر

اقضية تتجه لتصعيد جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوزيبي دي كارلو محامي ماورو إيكاردي أن موكله لا يسعى خلف أموال الإنتر بطلبه تعويض مالي قدره 1.5 مليون يورو نتيجة تصرفات النادي معه خاصة استبعاده من الفريق.

وتقدم إيكاردي بشكوى ضد الإنتر لدى المحكمة بتهمة التسلط في مكان العمل والسلوك التمييزي، وتضمنت الشكوى المطالبة بتعويض مالي قدره 1.5 مليون يورو.

إيكاردي يعدد أسباب مقاضاته إنتر

وعدد اللاعب صاحب الـ26 عامًا أسباب تلك الشكوى باستبعاده من الفريق وحذفه من قائمة المحادثة الخاصة بلاعبي الفريق والتي تُعلن بها مواعيد التدريبات، وكذلك إبعاده عن المباريات الودية الإعدادية للموسم الجديد.

محامي اللاعب الأرجنتيني تحدث مع سبورت ميدياسيت عن دوافع موكله قائلًا "أريد أن أوضح أن طلب التعويض هو تسلسل ضروري للإجراء القانوني، وليس بمبادرة شخصية من اللاعب".

"المستندات كانت ستكون ناقصة في حال لم تتضمن طلب الحصول على تعويض بقيمة 20% من راتبه السنوي، حين تقرر المضي قدمًا في هذا الإجراء القانوني، طلب التعويض يُصبح أمرًا حتميًا".

أضاف "نحن نعيش وضعًا لا علاقة له بالمال، لأن إيكاردي يُريد أن يكون جزءً من مشروع الإنتر. كيف يمكن وخلال شهرين من التدريب ألا يلعب إيكاردي أي دقيقة في المباريات الودية الإعدادية للموسم الجديد؟".

"علينا الآن الانتظار خمسة أيام حتى تقبل المحكمة القضية وأعتقد أنهم سينتظرون حتى غلق سوق الانتقالات الصيفي مساء الإثنين. بيع إيكاردي بالتأكيد سيُسقط هذا الإجراء القانوني".

يُذكر أن إيكاردي مرتبط بعدد من الأندية، أبرزها يوفنتوس ونابولي وأتلتيكو مدريد.