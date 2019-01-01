تقارير - إيكاردي رفض التدرب مع إنتر وليس العكس

قضية شغلت الإعلام طوال الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير أن ماورو إيكاردي المنتقل إلى باريس سان جيرمان من إنتر هو من رفض التدرب مع ناديه القديم وليس كما أدعى الأرجنتيني.

واتجه إيكاردي في الأيام الأخيرة للقضاء وطالب بتعويض قيمته مليون ونصف مليون يورو نتيجة عن حرمان إنتر له من اللعب والتدرب مع باقي اللاعبين.

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وذكرت "كوريري دي لا سيرا" أن إنتر كان سيقدم ما يثبت أن إيكاردي هو من امتنع عن التدرب مع اللاعبين ورفض المشاركة في التدريبات.

وسقطت القضية التي قدمها إيكاردي بعد إتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ومن ضمن التهم التي قالها إيكاردي أنه تم إخراجه من المحادثة الخاصة باللاعبين، والتي يتم بها ذكر مواعيد التدريبات، ولكن بحسب الصحيفة، فإنتر أخرجه فقط من تلك الخاصة بالجولة الإعدادية الآسيوية.

وانتقل إيكاردي إلى بي إس جي على سبيل الإعارة، وبند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو بعدما جدد عقده مع إنتر حتى 2021.