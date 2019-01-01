نجم فرنسا السابق يفسر أسباب قبول إيكاردي الانتقال لباريس

إيكاردي رحل معاراً إلى بي إس جي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ويلي سانيول، نجم فرنسا السابق، عن الأسباب وراء موافقة ماورو إيكاردي الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان من إنتر هذا الصيف.

إيكاردي انتقل في اليوم الأخير من سوف الانتقالات من صفوف إنتر إلى بي إس جي على سبيل الإعارة وأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

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وقال سانيول مع "آر إم سي": "الآن باريس يملك خمسة نجوم في الهجوم، إيكاردي، نيمار، مبابي، دي ماريا، وكافاني، يمكنه فقط إشراك أربعة معاً".

وأضاف: "السبب أن إيكاردي وافق على الانتقال إلى بي إس جي هو أنه تم وعده بأنه سيكون خليفة كافاني في المستقبل، قبل عشر سنوات كان اللاعب لا يمانع الجلوس احتياطياً".

وواصل سانيول: "الآن كل لاعب يريد فقط أرقامه الشخصية والحفاظ عليها، ومنذ وصول الإدارة الجديدة اللاعبون يتحكمون ويفعلون ما يريدون".

واختتم: "سيكون وضعاً صعباً أن يقبل أي من هؤلاء النجوم هذا الموسم الجلوس احتياطياً في دوري الأبطال، سنرى ما سيحدث".

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الجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت أن الموسم الحالي هو الأخير لإيدسون كافاني مع بي إس جي، وأنه حتى قد يغادر في يناير الفريق الفرنسي.