إيكاردي يتخلى عن واندا بسبب الاستبعاد

إيكاردي خارج مشروع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صباح الجمعة أن ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، يبحث عن مساعدة وكلاء جدد بعد قرار استبعاده من قبل ناديه.

وشهدت تدريبات إنتر مساء الخميس استبعاد إيكاردي من المشاركة في الجزء التكتيكي بعد قرار الاستغناء عنه رسمياً وعرضه للبيع.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن إيكاردي يبحث عن المشورة من وكلاء آخرين بعيداً عن زوجته ووكيلته الحالية واندا نارا بعد تفاقم الوضع مع إنتر.

وأكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي للنادي، خروج إيكاردي من خطط النادي، ولكن أكد صعوبة انتقاله ليوفنتوس في الوقت الراهن.

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وفي نفس السياق، أوضح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، عدم اهتمام فريقه بالتعاقد مع إيكاردي، أو وجود اتصالات مع واندا.

ودخل إنتر وإيكاردي في أزمة منذ سحب شارة القيادة من اللاعب منتصف الموسم الماضي وغيابه عن الفريق بداعي الإصابة لعدة أسابيع بعدها.