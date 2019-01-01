إيقاف وغرامة مالية على كوليبالي بسبب البطاقة أمام كالياري

نابولي سيفتقد خدمات مدافعه السنغالي في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعرض كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، إلى عقوبة إيقاف مباراتين عن فريقه في الدوري.

وجاءت عقوبة المدافع السنغالي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة فريقه أمام كالياري يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً لتقرير حكم المباراة التي انتهت بخسارة نابولي بهدف نظيف، فإن كوليبالي تلفظ بألفاظ غير مناسبة للحكم.

كما تم تغريم السنغالي صاحب الـ 28 عاماً بمبلغ 10000 يورو وسيغيب عن مباراتي بريشيا وتورينو، في الدوري.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعد لعب خمس جولات، برصيد تسع نقاط بعد فوزين وهزيمتين.

وفي سياق متصل تعرض حارس ميلان بيبي رينا إلى إيقاف مباراة وحيدة وغرامة 500 يورو بسبب اعتراضه في مباراة تورينو الأخيرة.