إيقاف مباراة باريس سان جيرمان وميتز بسبب لافتات مسيئة في المدرجات

للمرة الثانية في أقل من 3 أيام إيقاف مباراة في فرنسا بسبب العنصرية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوقف الحكم مباراة باريس سان جيرمان مع ميتز، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، لمدة دقيقة بسبب لافتات عنصرية تم رفعها في المدرجات من جمهور ميتز.

ورفع جمهور ميتز لافتات ضد المثلية العنصرية، في المدرجات، بعد مرور 25 دقيقة، وهذا ما يمنعه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكانت تشير النتيجة حينها بتقدم الفريق العاصمي، بهدف نظيف سجله آنخيل دي ماريا من علامة الجزاء في الدقيقة 11.

وتوقف مباراة مارسيليا ونيس يوم الأربعاء الماضي، في الدوري أيضاً بسبب هتافات تجاه المثلية الجنسية في المدرجات، وتأخرت المباراة عن موعدها خمس دقائق تقريباً.

وشهد يوم 16 أغسطس الماضي، أول حالة إيقاف في فرنسا لمثل هذه الحالات في دوري الدرجة الثانية بين فريقي نانسي ومانس، وكادت مباراة موناكو ونيم أن تتوقف يوم الأحد الماضي لنفس السبب.

ومنع الاتحاد الفرنسي وجود أي هتافات أو لافتات تجاه المثلية الجنسية في الملاعب، وقرر إيقاف المباريات في حال حدوث هذا الأمر.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتقدم على ميتز بهدفين دون رد بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، بتوقيع دي ماريا وتشوبو موتينج.