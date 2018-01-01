إيقاف قيد الإسماعيلي والمصري في ميركاتو الشتاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مجدي عبدالغني، المشرف على لجنة شئون اللاعبين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف القيد لبعض الأندية.

ويبدأ سوق الانتقالات الشتوية، على أن يتم إيقاف بعض الأندية من التعاقدات مع اللاعبين بسبب عدم سداد مستحقات متأخرة.

وقال عبدالغني في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الأندية يلزم عليها تسديد بعض مستحقات لاعبيها قبل بدء فترة الانتقالات.

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ناديي كلًا من المصري والإسماعيلي، سيتم إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

ويشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، منافسة قوية بين الأندية على ضم لاعبين وتدعيم صفوفهم من أجل المنافسة في الدور الثاني.

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ويسمح لأندية الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، زيادة عدد اللاعبين إلى 30، بعد قيد 25 في بداية الموسم الحالي.