إيقاف حارس القادسية بسبب تناوله المنشطات
كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، بإيقاف لاعب جديد بعد إدانته بتناول مادة محظورة.
وكانت اللجنة قد أدانت فهد المولد مهاجم اتحاد جدة، بسبب وجود عينة إيجابية والتي سحبت منه بعد مباراة النصر في الدوري.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللجنة أوقفت فيصل مسرحي حارس مرمى القادسية عامًا بالكامل بعد تناوله مادة محظورة.
وأشارت التقارير أن اللاعب تناول مادة هيجينامين المحظورة رياضيًا، حيث سيتم فرض العقوبة بأثر رجعي بدءًا من أبريل الماضي.
وسيكون لمسرحي الفرصة للاستئناف على قرار إيقافه لمدة 21 يومًا، حيث تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة الثانية حتى لا يتعرض لمدة إيقاف أكبر.
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وتنتهي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل، بإقامة مباريات الجولة الـ30 من المنافسات في توقيت واحد.
⭕️في نفس المجموعة حقق السويق العماني أول فوز له بالبطولة على حساب القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 13, 2019
📝 وجاء ترتيب المجموعة النهائي كالتالي
▪️تأهل العهد أولًا بـ 14 نقطة
▪️المالكية في الوصافة بـ 8 نقاط
▪️القادسية ثالثاً بـ 7 نقاط
▪️السويق رابعاً بـ 4 نقاط
(📸: @QadsiaClub) pic.twitter.com/QdM2ky1NqH