إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز - قرارات لجنة الانضباط والأخلاق

تعرف على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد لاعبي بيراميدز، بعد أحداث مباراة الأهلي.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن قراراتها بشأن أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حقق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة السادسة عشر.

وبعد احتساب الحكم إبراهيم نور الدين، هدف الأهلي الثاني، أبدى لاعبي بيراميدز غضبهم تجاه الحكم، حيث قاموا بالاعتراض بشكل غير لائق.

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وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:

إيقاف الخماسي أحمد أيمن منصور، ورجب بكار وعلي جبر وإسلام عيسى وعمر جابر، لمدة 3 مباريات، وتغريم كل لاعب بمبلغ 50 ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات، مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

ورأت اللجنة إن ما نسب لكلا من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولًا فرديًا بتقرير حكم المباراة، لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي.

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وعن أحداث مباراة الاتحاد وأسوان التي جرت بملعب المكس يوم 8/2/2020 قررت اللجنة:

إيقاف محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسون ألف جنيه، للاعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما اتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.

مباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي:

إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

على أن تسدد الغرامات المالية لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.