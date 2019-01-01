إيفرتون يؤكد اهتمام يوفنتوس بخدماته

عديد الأندية مهتمة بالبرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد وكيل البرازيلي إيفرتون سواريس، لاعب جريميو، أن يوفنتوس هو آخر الأندية المهتمة بخدمات اللاعب المتألق في كوبا أمريكا الأخيرة.

إيفرتون تُوج هدافاً لكوبا أمريكا برصيد ثلاثة أهداف، وهو ما جذب انتباه عدة أندية مثل أرسنال، نابولي، ومؤخراً يوفنتوس.

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وقال وكيل اللاعب مع "إل ماتينو": "يوفنتوس هو الآخر طلب معلومات عن اللاعب".

وأضاف: "إذا رحل كوادرادو ودوجلاس كوستا، إيفرتون هو الاسم الأول في قائمة باراتيتشي".

وختم: "مع ميلان كان هناك مفاوضات متقدمة، ولكن توقفت بعد رحيل ليوناردو عن إدارة الروسونيري".

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التقارير القادمة من البرازيل تتحدث عن طلب جريميو 80 مليون يورو لبيع جناحه المتألق.