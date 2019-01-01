إيفرتون يسعى للتعاقد مع ريبيري

هل نرى ريبيري في الدوري الإنجليزي؟

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يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، في عقد انتقال حر خلال الأيام المقبلة.

ريبيري ارتبط بالعديد من الأندية أبرز النصر السعودي والعين الإماراتي ولم يحدد مصيره بعد.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنّ إدارة إيفرتون ترغب في دعم الفريق بلاعب صاحب خبرات مثل ريبيري وخاصة وأنّ التوفيز قادر على ضمه حتى بعد غلق سوق الانتقالات.

وأوضحت أنّ الأزمة سوف تكمن في راتب اللاعب، إذ كان يحصل 160 ألف إسترليني في الأسبوع مع البافاري وهو أكثر بـ 30 ألف إسترليني من صاحب أعلى راتب في التوفيز.

ويتطلب الأمر موافقة ريبيري على خفض راتبه لأجل الانضمام إلى إيفرتون ولكن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

جدير بالذكر أنّ ريبيري قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده الموسم الماضي وقلة مشاركاته بسبب الإصابات.