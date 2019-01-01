قائد فلامنجو: لعبت ضد الهلال وأعرف قوته جيدًا

إيفرتون ريبيرو يتحدث عن مواجهة الهلال.

كشف إيفرتون ريبيرو، لاعب فريق نادي فلامنجو البرازيلي، عن أن فريقه يركز بشكل كبير وبكل جدية، على مواجهة الهلال السعودي المقبلة.

الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

ريبيرو قال خلال تصريحات صحفية: "جاهزون للبطولة جيدًا، ونعرف جيدًا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الهلال بطل آسيا".

إيفرتون تابع: "تابعنا أداء الهلال في مباراة الترجي التونسي، وهو فريق قوي جدًا، ويمتل لاعبين رائعين، وهذا ما قاله لنا المدرب جورج جيسوس".

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قائد فلامنجو أردف: "لعبت ضد الهلال في وقت سابق، فهو يضم أفضل اللاعبين المحترفين، وستكون مباراة رائعة، وسندرس منافسنا بشكل أفضل، لمعرفة نقاط قوته وضعفه".

اللاعب البرازيلي شدد على ضرورة عدم التفكير إلا في مباراة الهلال، حيث قال: "يجب أن لا نفكر في مباراة ليفربول الآن، لأن أمامنا مباراة صعبة في نصف النهائي".

واختتم إيفرتون تصريحاته قائلًا: "ليفربول فريق قوي جدًا، والجميع يعرف ذلك جيدًا، ولكن الآن علينا التفكير في مباراة الهلال القادمة".

الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو، سيصل إلى النهائي، ليواجه الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.