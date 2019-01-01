الاتحاد الإنجليزي يُغرم مينا بسبب المراهنات

عقوبة مُخفضة على المدافع الكولومبي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى المدافع الكولومبي ياري مينا، عقوبة الغرامة بعد قيامه بخرق لوائح الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بالمراهنات.

صاحب الـ24 عاماً ظهر في أحد الإعلانات لشركة كولومبية، للترويج لها على شاشات التليفزيون المحلي.

الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة مينا بسبب تواجده مع إيفرتون في البريميرليج، وخضوعه للوائح والقوانين التي تمنع هذا التصرف.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت وصول الغرامة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط.

ويأتي ذلك تفهماً لعدم إجادة اللاعب بشكل كامل للغة الإنجليزية، واستيعابه للعديد من لوائح الإتحاد الدقيقة.

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وكشف الاتحاد في بيان رسمي عن تخفيف العقوبة على اللاعب، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة من تكراره نفس المشكلة.

يذكر أن مينا انضم لإيفرتون قادماً من برشلونة في يناير أغسطس 2018، بعد فترة قصيرة جداً مع النادي الإسباني.