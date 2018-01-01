إيفرتون يرغب في ضم موهبة برشلونة

العلاقة الجيدة بين إيفرتون وبرشلونة جعلت الفريق الإنجليزي يخطط لصفقة جديدة من كتالونيا

يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي لإتمام التعاقد مع صفقة جديدة من برشلونة خلال يناير المقبل.

إيفرتون تعاقد في الصيف الماضي مع لوكاس دين وييري مينا وحصل على خدمات أندريه جوميز على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون، يرغب في التعاقد مع ريكي بوتش من برشلونة في يناير ولو على سبيل الإعارة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأوضحت الصحيفة أنّ مدرب توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب مع الرديف لأجل التعاقد معه في يناير.

🗞️تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى أن #ليفربول و #مانشستر_يونايتد يريدان التعاقد مع لاعب #برشلونة كوتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية. pic.twitter.com/OzIKHbVSpd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

بوتش شارك في مباراة واحدة أمام ليونسيا في كأس ملك إسبانيا وصنع هدفًا لدينيس سواريز.

ويتدرب ريكي مع الفريق الأول ومن المتوقع أن يتم تصعيده بداية من الموسم المقبل.