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إيفرتون يرغب في ضم موهبة برشلونة

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العلاقة الجيدة بين إيفرتون وبرشلونة جعلت الفريق الإنجليزي يخطط لصفقة جديدة من كتالونيا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي لإتمام التعاقد مع صفقة جديدة من برشلونة خلال يناير المقبل.

إيفرتون تعاقد في الصيف الماضي مع لوكاس دين وييري مينا وحصل على خدمات أندريه جوميز على سبيل الإعارة.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي إيفرتون، يرغب في التعاقد مع ريكي بوتش من برشلونة في يناير ولو على سبيل الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة أنّ مدرب توتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب مع الرديف لأجل التعاقد معه في يناير.

بوتش شارك في مباراة واحدة أمام ليونسيا في كأس ملك إسبانيا وصنع هدفًا لدينيس سواريز.

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ويتدرب ريكي مع الفريق الأول ومن المتوقع أن يتم تصعيده بداية من الموسم المقبل.

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