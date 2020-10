إيفرتون يكتسح جوائز شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيطر إيفرتون على جوائز شهر سبتمبر الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بأفضل لاعب ومدرب بعد التألق الكبير في الأسابيع الأولى للبطولة.

وجمع التوفيز العلامة الكاملة عن الأسابيع الأربعة الأولى التي خاضها الفريق، مما جعله ينفرد بصدارة المسابقة مبكراً.

اقرأ أيضاً .. إيفرتون والبريميرليج .. هل يحقق أنشيلوتي إنجازه الأخير؟

وحقق كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، جائزة أفضل مدير فني عن شهر سبتمبر بعد تحقيق الفريق أربعة انتصارات وعروض فنية مميزة.

Congratulations, @MrAncelotti 🥳 The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September #PLAwards pic.twitter.com/RKoZ80hOGq

وعلى صعيد اللاعبين، تم اختيار دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، كأفضل لاعب عن شهر سبتمبر بعد تألقه اللافت للنظر.

وسجل رأس الحربة حتى الآن ستة أهداف، منها خمسة في الشهر الفائت، وضعته في صدارة هدافي المسابقة وساهمت في تزعم فريقه للترتيب.

😍 | Fresh from marking his @England debut with a goal, @CalvertLewin14 has been named September’s @EASPORTSFIFA #PL Player of the Month.



Congrats, DCL! 👏 pic.twitter.com/v8dYrJ6PKc