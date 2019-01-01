إيفرا يسخر من جماهير باريس : احذروا الريمونتادا - لديكم خبرة بها
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
سخر المدافع الفرنسي باتريس إيفرا، من جماهير باريس سان جيرمان، بعد فوز الأخير على فريقه السابق مانشستر يونايتد.
باريس اقترب خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر بثنائية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره في ذهاب دور الـ16.
إيفرا سبق وأن قام بتوجيه رسالة دعم للاعبي مانشستر ومدربهم أولي سولشار، يحثهم فيه على بذل كل ما لديهم لتحقيق الفوز.
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ويبدو أن النصيحة لم تأتي بنتيجة في النهاية، ليخسر الشياطين بثنائية بريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي.
وقال الفرنسي عبر حسابه على موقع إنستجرام:"أوجه حديثي باللغة الفرنسية حتى يفهمه جمهور باريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأوجه لهم التهنئة على الفوز".
Je vais écrire en français pour certains pseudos supporters du @PSG qui existe seulement dans les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas l’anglais 🤦🏽♂️car les vrais supporters du PSG sont ce que j’ai entendu hier soir du début jusqu’à la fin du match félicitations à eux 👌Mon message était un message d’encouragement à mes joueurs de @manchesterunited et je n'ai jamais manqué de respect au PSG et je n'ai jamais dit qu’on allait gagner!!! mais malheureusement certains interprètent les choses toujours comme ils veulent... mais dans tous les cas je vous attend quand vous gagnerez ce trophée que votre club n’a jamais gagné 😅à très bientôt j’espère. 🙏🏼Bonne chance est à partir de là on pourra parler la même langue 👅( attention ⚠️ a la remontada quand même 😅car vous êtes des grands experts ) ici c’est pas Paris c’est champions league winner !!! aka @patrice.evra 😘 @djsnake 😉 #ilovethisgame #positive4evra #championleague #winner #legend
وأضاف ناشراً صورة له حاملاً كأس دوري الأبطال:"رسالتي كانت لتشجيع لاعبي فريق السابق ولم أقصد الإساءة لباريس، لم أقل يوماً ما أننا سنفوز، ولكن البعض يفهم عباراتي بالطريقة الخاطئة، ولكن على كل حال أتوقع لكم الفوز بهذه البطولة التي لم تحصلوا عليها أبداً".
النادي الفرنسي سبق وأن تعرض لصدمة كبيرة بالخسارة من برشلونة 6/1، بعد الفوز على ملعبه 4/0 وهو ما عرف وقتها بالعودة التاريخية "ريمونتادا".
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وتابع إيفرا محذراً فريق العاصمة الفرنسي:"حظاً سعيداً لكم ولكن احذروا من ريمونتادا جديدة لأنكم خبرة كبيرة بها".
يذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب باريس، بغياب بول بوجبا عن مانشستر يونايتد لتلقيه البطاقة الحمراء.