إيفرا: هناك مفاوضات من أجل عودتي للعمل في مانشستر يونايتد

باتريس إيفرا يقترب من العودة إلى بيته القديم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه بالفعل يحضر بعض الدورات التدريبية في ناديه القديم، كما توجد مفاوضات من أجل العودة والعمل في وظيفة جديدة داخل قلعة الشياطين الحمر.

وقال إيفرا في تصريحات تلفزيونية: "أقوم بجلسات تدريبية مع مانشستر يونايتد، أرغب في توضيح هذا للناس لأن البعض يعتقد بأنني أعمل بالفعل مع النادي".

وواصل: "أعلم أن البعض متحمس لرؤيتي من جديد في النادي، نحن الآن نقوم ببعض المفاوضات المهمة وبعدها سنقرر إذا ما كنت سأعمل في دور محدد مع الفريق أم لا".

وعند سؤاله عن وظيفته المحتملة في النادي قال: "لا نعرف بعد، المشكلة هي أنني أريد أن أفعل كل شيء، ولكن في الحياة لا يمكنك فعل كل شيء".

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وتابع: "إذا عدت للعمل في النادي هذا ليس لأنني أريد أن يظهر وجهي فيه، بل لأنني أريده أن يعود أفضل نادي في العالم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "كلاعب ضحيت بحياتي من أجل النجاح في هذا النادي، أنا لا أعرف الدور الذي سأقوم به ولكني سأفعل نفس الشيء وأضحي بحياتي من أجل الفريق".