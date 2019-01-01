إيفرا: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب سواريز

باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب حادثته مع الأوروجوياني لويس سواريز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف باتريس إيفرا نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب مشكلته مع لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي لويس سواريز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفرا، وأكد خلالها أنه لم يكن يريد لسواريز أن يتم عقابه في ذلك الوقت بتلك الطريقة.

وقال إيفرا: "لقد تلقيت الكثير من التهديدات بالقتل، ولمدة أشهر كان هناك سيارة شرطة خارج منزلي طوال الـ ٢٤ ساعة كل يوم".

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وأضاف: "الأمور لم تكن سهلة بالنسبة لعائلتي، لكنني في الأساس جئت من حي عنيف، وكان كل ذلك بالنسبة لي لا شيء".

وأكمل: "لا أعلم إذا كان سواريز عنصريًا لا أعرف عائلته ولا أعرف خلفيته، لكن العنصرية أمر مقيت حقًا، وهو كان عنصريًا في ذلك اليوم".

واختتم تصريحاته: "عندما ذهبنا للتحقيق قلت أنني لا أريد أن يتم إيقاف، لكنني أخبرتهم كذلك أنني لا أعرفه جيدًا وأنه استخدم تلك الكلمة العنصرية معي".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد تم إيقافه في ذلك الوقت لثمانية لقاءات ودفع غرامة مالية قدرها ٤٠ ألف جنيه استرليني.