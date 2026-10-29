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القاضي يحذر توني من عدم المثول أمام المحكمة..

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يواجه إيفان توني، مهاجم الأهلي، انتظارًا طويلًا بشكل ملحوظ، قبل موعد مثوله أمام المحكمة، بعدما تم أخيرًا تحديد موعد لمحاكمته في قضية الاعتداء المنسوبة إليه. وقد حضر الدولي الإنجليزي شخصيًا هذا الأسبوع للرد على الاتهامات الناجمة عن مشاجرة وقعت في أحد الأماكن الشهيرة وسط لندن أواخر العام الماضي.

توني ينفي تهم الاعتداء

وأكد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، رسميًا، أنه غير مذنب في تهمة الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، وذلك خلال جلسة عُقدت في محكمة ساوثوورك كراون كورت، وتتعلق التهم بمشاجرة وقعت في نادٍ ليلي بحي سوهو في ديسمبر 2025، حيث يُزعم أن توني نطح وضرب سابر دا سيلفا.

وبينما لا ينكر مهاجم الأهلي تسببه في الإصابة، يرى فريقه القانوني أنه تصرف دفاعًا عن النفس، ووصل توني إلى جلسة ما قبل المحاكمة برفقة حاشية مكوّنة من ستة أشخاص، وأُفرج عنه بكفالة غير مشروطة عقب المثول الموجز أمام المحكمة.

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القاضي يعتذر عن التكدس القضائي الهائل

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وتم تحديد موعد مبدئي للمحاكمة في 12 يونيو 2028، حيث أقرّ القاضي كريستوفر هيهير بالتأخير غير العادي في قضية وصفها بأنها "واضحة ومباشرة"، موجهًا اعتذارًا مباشرًا إلى نجم برينتفورد السابق.

وقال هيهير أمام المحكمة: "هذا موعد بعيد جدًا، وأنا آسف لذلك. وكما قد تعلم، تعمل محاكم الكراون كورت تحت ضغط كبير. لدينا تكدس هائل في العمل لأسباب متعددة".

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وُجهت التهمة الأولية في يوليو عقب تحقيق أجرته شرطة العاصمة. وفي ذلك الوقت، أكد متحدث باسم توني أن المهاجم كان "بطبيعة الحال في حالة صدمة" إزاء هذا التطور، لكنه يتطلع إلى تبرئة اسمه أمام المحكمة.

مشاركته في يورو 2028 "مهددة"

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ويمثّل توقيت المحاكمة صداعًا كبيرًا لطموحات توني الدولية، فمن المقرر أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2028"، التي ستستضيفها المملكة المتحدة وأيرلندا بشكل مشترك.

ومن المتوقع أن تستمر القضية حتى أربعة أيام، بما يتعارض بشكل مباشر مع جدول البطولة، وحذّر القاضي اللاعب صراحةً من أن التخلف عن حضور المحاكمة يُعد جريمة جنائية، ما يعني أنه لن يكون متاحًا للاختيار الدولي خلال تلك الفترة.

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وعلى الرغم من مشاركته في كأس العالم الأخيرة، فقد استُبعد توني من تشكيلة إنجلترا الأخيرة لمبارياتها في دوري الأمم، ويلقى موعد المحاكمة هذا مزيدًا من الشكوك على مستقبله بعيد المدى مع المنتخب الوطني.

التركيز يعود إلى مشوار الدوري السعودي للمحترفين

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مع تعليق الإجراءات القانونية لما يقرب من 20 شهرًا، يتعين على توني الآن إعادة توجيه اهتمامه نحو كرة القدم على مستوى الأندية، وقد سجّل المهاجم 13 هدفًا في 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، عقب انتقاله إلى السعودية في صفقة بلغت 40 مليون جنيه إسترليني في 2024.