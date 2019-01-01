أرسنال يتفق مع بريشيتش ويفكر في التخلي عن أوزيل لإقناع إنتر

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على إتمام اللاعب الكرواتي إيفان بريشيتش لاتفاقه مع فريق أرسنال على الانتقال له، والمدفعجية يفكرون في ادخال أوزيل بالصفقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وصول إدارة فريق أرسنال لاتفاق مع اللاعب الكرواتي إيفان بريشيتش من أجل الانتقال لصفوف المدفعجية في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي قد أتمم الاتفاق على كافة البنود الشخصية مع اللاعب ووكيله.

وذكرت الصحيفة أن موافقة إنتر لا تزال عائقًا في طريق إتمام الصفقة التي يريد أرسنال إتمامها في أسرع وقت ممكن بينما يتمسك النيراتزوري بلاعبه الكرواتي.

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وأشارت الصحيفة لأن نادي ارسنال يفكر بشكل جدي في إدخال مسعود أوزيل صانع ألعابه الألماني في الصفقة من اجل إقناع الإنتر بإتمامها سريعًا.

ويريد أرسنال أن تكون الصفقة عبارة عن صفقة إعارة، وهو ما يعارضه نادي إنتر، الذي أبدى نية لترك بيريشيتش يرحل لكن بشكل نهائي.

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جدير بالذكر أن أوزيل يعاني من مشاكل متكررة في الأرسنال مع المدير الفني الجديد للمدفعجية أوناي إيمري بينما يبدي بيريشيتش عصيانًا واضحًا مع النيراتزوري مؤخرًا سعيًا للرحيل.