مانشستر يونايتد

إيفانز: ماجواير سيصبح فان دايك مانشستر يونايتد

التعليقات()
Getty Images
زميل هاري ماجواير السابق في ليستر سيتي يثبت قدرة زميله على أن يناطح نجم ليفربول فيرجيل فان دايك

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي الحالي ومانشستر يونايتد السابق إن هاري ماجواير يستطيع أن يكون فيرجيل فان دايك الخاص بالشياطين الحمر.

اختيارات المحررين

وكان إيفانز قد انضم إلى ليستر سيتي عقب هبوط ويست بروميتش ألبيون إلى التشامبيونشيب الموسم قبل الماضي.

وتزامل إيفانز وماجواير في ليستر سيتي خلال الموسم الماضي، ليكوِّن جوني صورة مقربة عن أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وحول ذلك، قال إيفانز: "أعتقد أن قدوم هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد يعد إضافة هامة وأهم صفقة بالنسبة لميركاتو الفريق هذا العام"

وأضاف: "ماجواير يستطيع أن يضيف الكثير للشياطين الحمر وأن يحل عددًا لا بأس به من المشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق في السنوات الأخيرة.

وتابع: "ماجواير يسنطيع أن ينافس فيرجيل فان دايك على لقب أفضل مدافع في البريميرليج، سيكون من الممكن أن يصبح هو فان دايك الخاص بمانشستر يونايتد"

خاص جول – بايرين ميونخ أو باريس سان جيرمان وجهة كوتينيو القادمة

يذكر أن ماجواير قد كسر الرقم القياسي لأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم والذي كان مسجلًا باسم فان دايك بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

إغلاق