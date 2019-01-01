إيفانز: ماجواير سيصبح فان دايك مانشستر يونايتد

زميل هاري ماجواير السابق في ليستر سيتي يثبت قدرة زميله على أن يناطح نجم ليفربول فيرجيل فان دايك

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قال جوني إيفانز مدافع ليستر سيتي الحالي ومانشستر يونايتد السابق إن هاري ماجواير يستطيع أن يكون فيرجيل فان دايك الخاص بالشياطين الحمر.

وكان إيفانز قد انضم إلى ليستر سيتي عقب هبوط ويست بروميتش ألبيون إلى التشامبيونشيب الموسم قبل الماضي.

وتزامل إيفانز وماجواير في ليستر سيتي خلال الموسم الماضي، ليكوِّن جوني صورة مقربة عن أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وحول ذلك، قال إيفانز: "أعتقد أن قدوم هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد يعد إضافة هامة وأهم صفقة بالنسبة لميركاتو الفريق هذا العام"

وأضاف: "ماجواير يستطيع أن يضيف الكثير للشياطين الحمر وأن يحل عددًا لا بأس به من المشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق في السنوات الأخيرة.

وتابع: "ماجواير يسنطيع أن ينافس فيرجيل فان دايك على لقب أفضل مدافع في البريميرليج، سيكون من الممكن أن يصبح هو فان دايك الخاص بمانشستر يونايتد"

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يذكر أن ماجواير قد كسر الرقم القياسي لأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم والذي كان مسجلًا باسم فان دايك بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.