إيطاليا وإسبانيا يعلنان قمصان يورو 2020

منتخب إيطاليا ونظيره الإسباني يعلنان عن قمصان بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

أعلن اليوم المنتخب الإيطالي عن قميصه الخاص ببطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ التي تقام في الصيف المقبل في أكثر من مدينة أوروبية.

جاء هذا القميص باللون الأبيض المعتاد للمنتخب الإيطالي خارج أرضه كما كان الحال قبل سنوات قبلما يتحول للأخضر في الأشهر الماضية.

وسيرتدي المنتخب الإيطالي ذلك القميص أمام نظيره البوسني والأرميني هذا الشهر في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

Nuestro fútbol nos diferencia, nuestro fútbol nos une.



Os presentamos la nueva equipación de la @sefutbol con la que disputaremos la próxima @euro2020. #UnidosPorUnReto @adidas_es pic.twitter.com/UMVsGcFeiq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 11, 2019

ونشر الاتحاد الإيطالي بيانًا حول القميص كتب فيه: "ألوانه وتفاصيله تعكس مظهر إيطالي يبرز الثقافة الخاصة بنا، ويهدف لمنح الجيل الجديد الإلهام اللازم قبل المرحلة المقبلة".

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ونشر أيضًا الاتحاد الإسباني لكرة القدم صورًا جديدة للقميص الخاص بالمنتخب حامل لقب كأس العالم ٢٠١٠ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ويحمل القميص الإسباني خطوطًا جديدة تظهر للمرة الأولى بجوار شعار الاتحاد المحلي، وبالألوان الحمراء الداكنة والفاتحة المعتادة للاروخا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني سيواجه نظيره منتخب مالطة يوم الجمعة المقبلة ومن بعده منتخب رومانيا في ختام تصفيات كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠.