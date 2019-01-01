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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إيطاليا تعيد تجربة كامورانيزي مع لاعب لاتسيو

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إيطاليا تلجأ لسلاح التجنيس مرة أخرى
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الأتزوري في طريقه لاستدعاء لويز فيليبي، مدافع لاتسيو، لتمثيل المنتخب الوطني في التجمعات المقبلة.

وسبق لفيليبي تمثيل منتخب البرازيل في الفئات العمرية للشباب، ولكن اللاعب ينحدر من أصول إيطالية ويحق له الحصول على جواز سفر للبلد الأوروبي.

وقالت "كوريري" إن الصعود السريع والمميز لفيليبي منذ وصوله لإيطاليا قبل ثلاث سنوات لفت أنظار مسؤولي الاتحاد الإيطالي والمدرب روبيرتو مانشيني.

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وأضافت الصحيفة أن الخطة الموضوعة هي استدعاء اللاعب لمنتخب الشباب ومشاركته في أمم أوروبا الصيف المقبل والأوليمبياد العام التالي لاكتساب الخبرة.

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واعتمدت إيطاليا في الماضي على عدة لاعبين مجنسين، أشهرهم ماورو كامورانيزي ذو الأصول الأرجنتينية، والذي توج بكأس العالم 2006 مع الأتزوري.

ويلعب حالياً مع الأتزوري كلاً من الثنائي البرازيلي جورجينيو وإيمرسون بالمييري، لاعبا تشيلسي، بعد تجنيسهم وتفضيلهم اللعب لإيطاليا على بلدهم الأصلي.

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