أسطورة تشيلسي: هازارد إلى ريال مدريد؟ الكل يرغب في ذلك

تعرف على رأي مايكل إيسيان في رغبة هازارد اللعب لريال مدريد

أكد مايكل إيسيان، أسطورة تشيلسي، أنّه من الطبيعي أن يرغب إيدين هازارد الانضمام لصفوف ريال مدريد.

إيسيان تألق في صفوف تشيلسي وقضى موسمًا معارًا إلى ريال مدريد في 2012-2013.

وقال الغاني في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "هازارد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبالنسبة لاهتمام ريال مدريد فهو أمر لم أسمع عنه سوى في وسائل الإعلام".

وتابع: "لو حاول ريال مدريد التعاقد مع هازارد واللاعب وافق فهذا أمر طبيعي للغاية. الجميع يود اللعب لصفوف الميرينجي".

إيسيان أشار إلى أنّ هازارد سعيد في تشيلسي وأنّ الإدارة سوف تبذل كل ما لديها لأجل الحفاظ على اللاعب.

إنها الثقة 🙌

في كرة القدم أنت تحتاج للاعب تثق أنه قادر على جعلك تفوز إن تأخرت 2-0 في النتيجة — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وحول إمكانية رحيل أندرياس كريستينسين إلى برشلونة، علّق بطل دوري أبطال أوروبا 2012: "كل لاعب يحتاج للحصول على دقائق إضافية وهذا أمر منطقي".

واختتم: "ربما يذهب معارًا ويعود للفريق في المستقبل. أعتقد أن الإدارة بحاجة لإرضاء اللاعب حتى لا تخسر موهبة شابة".

وكانت التقارير الصحفية قد تؤكد اهتمام برشلونة بمدافع تشيلسي إلا أنّ النادي الكتالوني ضمّ جيسون موريلو من فالنسيا.