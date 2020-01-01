إيسكو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد ويرفع حالة التأهب في يوفنتوس

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن يوفنتوس أصبح أكثر انتباهًا لحالة إيسكو نجم ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد .

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن رحيل اللاعب عن ريال مدريد أصبح مجرد مسألة وقت.

يأتي هذا بعد أيام من طلب اللاعب للرحيل عن صفوف النادي الملكي، في ظل تهميش دوره مع الفريق الأول في الأشهر الأخيرة.

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وأكدت تقارير صحفية عديدة أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يمانع رحيل اللاعب الذي أصبح لا يعتمد عليه كما كان من قبل.

وربطت تقارير صحفية أخرى اللاعب بالرحيل لصفوف إيفرتون الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في الأيام الماضية ليعمل رفقة كارلو أنشيلوتي أو خوليان لوبيتيجي.

وبحسب ما ذكر الموقع فقام إيسكو برفض فكرة الرحيل لصفوف إشبيلية بشكل نهائي، حيث يرفض اللاعب الاقتصاص من راتبه الحالي.

جدير بالذكر أن إيسكو شارك مع ريال مدريد في ثماني مباريات هذا الموسم في كل البطولات منهم ثلاثة فقط كأساسي وخاض 306 دون أن يسجل أو يصنع.