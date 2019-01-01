فالفيردي يتراجع عن فكرة مغادرة برشلونة

رغم أنّ عقده ينتهي في 2020 لكن فالفيردي قد يرحل بنهاية الموسم

تراجع إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن فكرة الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

فالفيردي لديه عقد يمتد حتى 2019 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "أوندا سيرا" الإسبانية، فإن فالفيردي قرر في وقت سابق الرحيل عن صفوف البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري دون النظر إلى البطولات التي سوف يحصدها الفريق.

وأوضحت أنّ إيرنستو تراجع عن الفكرة مؤخرًا بعد اجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلا انّه لم يعلن قراره النهائي بعد.

💢 المباراة الثانية كانت في إياب نصف نهائي ملك إسبانيا، يوم 26 فبراير 2013، وانتهت بفوز الميرينجي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للبلوجرانا، ليتأهل ريال مدريد للنهائي يُهزم من أتليتكو مدريد. pic.twitter.com/QAflxkpLsu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

مدرب أتلتيك بلباو يفضل الانتظار حتى أبريل للإعلان النهائي عن قراره بعد كشف معالم موسم الفريق.

وكان بارتوميو قد صرّح في وقت سابق أنّ فالفيردي مستمر حتى 2020 لكن المدرب رفض حسم الأمر بصورة قاطعة.

وحقق فالفيردي 3 بطولات في موسمه الأول مع برشلونة ولم يخسر سوى لقب السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.