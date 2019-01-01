إيركسن ينضم لقائمة الـ6 الكبار في توتنهام

الدنماركي يحتفظ برقم خاص منذ انضمامه للبريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سجل متوسط الميدان الدنماركي، كريستيان إيركسن، ثاني أهداف توتنهام في شباك كارديف سيتي، ليعزز من تفوق الديوك اللندنية.

ويتفوق توتنهام على حسابه مستضيفه العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثية مع نهاية الشوط الأول، في إطار مباريات الجولة الـ21.

هدف إيركسين، جعلته يدخل نادي المائة في النادي الإنجليزي، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 45 هدفًا بقميص توتنهام وساهم في صناعة 5 لزملائه.

📊شارك كريستيان إيركسين الآن في 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح توتنهام:

⚽️ 45 هدف

🅰 55 تمريرات حاسمة

🇩🇰ظهور رائع للنجم الدنماركي على الملاعب الإنجليزية 👏 pic.twitter.com/r3iTqlwgyg — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

ليصبح سادس لاعب ينخرط في تسجيل أو صناعة 100 هدفًا لصالح توتنهام في البريميرليج، بعد كل من تيدي شيرنجهام، هاري كين، روبي كين، جيرمان ديفو، دارين أندرتون.

ويتفوق الدنماركي البالغ 26 عامًا، على جميع منافسيه، منذ انضمامه من صفوف أياكس الهولندي في سبتمبر 2013، كأكثر لاعب تسجيلًا لأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 19 هدفاً.

19 - Christian Eriksen has scored 19 goals from outside the box in the Premier League; the most of any player in the competition since his debut (September 2013). Precision. — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2019

وشارك إيركسن في 18 مباراة سابقة الموسم الحالي في الدوري من أصل 20، مسجلاً 4 ومساهماً في صناعة 7.