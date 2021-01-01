رد صارم من الاتحاد الآسيوي على تصريحات الإيرانيين بشأن اللعب في السعودية

الآسيوي كان قد أقر استضافة الأهلي السعودي لمجموعته في دوري أبطال آسيا

لم يُظهر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي تهاون في رده على تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول رفضهم لعب الأندية الإيرانية مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية.

الاتحاد القاري كان قد منح الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والنصر، حق استضافة مباريات مجموعاتها في دوري الأبطال، والتي ستُلعب خلال الفترة من 7 إلى 30 إبريل القادم.

وتضم المجموعة الثالثة التي سيستضيفها الأهلي في جدة أندية الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

وتحدث عدد من المسؤولين الإيرانيين عن رفضهم لعب الأندية الإيرانية في السعودية، مطالبين الاتحاد الآسيوي باختيار ملاعب محايدة للمواجهات السعودية الإيرانية كما حدث خلال السنوات الأخيرة.

عبد الخالق مسعود نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي رد بشكل صارم على تلك التصريحات بالتأكيد على أنها غير مقبولة أبدًا.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية "استضافة الفرق السعودية لمبارياتها جاء بعد تطبيقها المعايير والشروط التي أقرها الاتحاد الآسيوي، وكانت ملفاتها الأفضل من بين الأندية المتقدمة بطلب الاستضافة".

تابع "رفض الإيرانيين مواجهة الأندية السعودية على ملاعبها غير مقبول ما لم يُقرن بمبررات واضحة. سنكتب تقريرًا مفصلًا إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للبت في الأمر متى ما أصر الإيرانيون على عدم اللعب في السعودية".

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر خوض دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام الدورة المجمعة بسبب الإجراءات المتبعة عالميًا لمواجهة جائحة كورونا.