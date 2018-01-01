هازارد: الفوز بالمباريات أهم من تسجيلي للأهداف

إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بتحقيق الفوز على فريق برايتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على نظيره برايتون ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب بعد المباراة وأكد خلالها أن فريقه قدم مباراة جيدة وهذا هو الأهم بالنسبة له أكثر من تسجيل الأهداف.

وقال هازارد: "بكل تأكيد أحب التسجيل، لكن الأمر غير هام للغاية بالنسبة لي، الأهم هو أن نحقق الفوز في المباريات، أنا فقط أتمتع بكرة القدم التي ألعبها".

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وأضاف: "علمنا من قبل المباراة أن فريق برايتون سيكون صعبًا للغاية، كان علينا أن نسجل الهدف الثالث، فعندما تكون النتيجة ثلاثة أهداف نظيفة تكون العودة أصعب، لكننا لم نسجله وتقبلنا هدفًا، وشعرنا بالضغط لكننا تعاملنا معه بشكل جيد".

وأكمل: "نريد أن نكون على قمة الدوري بنهاية الموسم، نعلم أن ليفربول ومانشستر سيتي رائعان، ولا نريد أن يكون الفارق كبيرًا للغاية".

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واختتم تصريحاته عن دوره في الملعب: "دومًا ما ألعب بنفس القدرات وكجناح أو كمهاجم كل ما أبحث عنه هو أن استمتع بكرة القدم التي ألعبها".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي كان قد حقق الفوز اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل هازارد الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الـ 33 بينما صنع الهدف الأول لبيدرو.