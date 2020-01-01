إيدرسون يتوقع منافسة سباعية على لقب الدوري الإنجليزي

تقارب في المستويات مع انطلاق الموسم

علق حارس مانشستر سيتي إيدرسون على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتوقع أن تشمل عديد الأسماء وليس فقط طرفين كما جرت العادة مؤخراً.

واقتصرت المنافسة في آخر موسمين على مانشستر سيتي وليفربول، ولكن البداية المتذبذبة للثنائي فتحت المجال للبقية، ويتصدر ساوثامبتون الترتيب مؤقتاً الآن.

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المزيد من الفرق

وقبل مقابلة الثنائي ليفربول وسيتي تحدث الحارس البرازيلي مع موقع ناديه الرسمي: "أستون فيلا، إيفرتون وساوثامبتون أظهروا مستويات قوية ويمتلكون لاعبين جيدين وعاشوا فترة إعداد على أعلى مستوى".

وأضاف: "الأمر هذا العام سيكون مختلفاً، سيكون الصراع أكثر تقارباً، ولن يقتصر على فريقين فقط، ولكن ستة أو سبعة فرق برأيي".

وعن قمة سيتي وليفربول: "مباراة منتظرة للجميع، لاعبون أو جمهور، ستكون مباراة جيدة برأيي، أتمنى الفوز والأداء الجيد، يتفوقون علينا بعدد النقاط، ولكن نملك مباراة أقل، أتمنى تقليص الفارق عبر الفوز".

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ولعب سيتي فقط ست مباريات بالدوري حتى الآن، والانتصار في المباراتين المتبقيتين يصعد به إلى صدارة الترتيب على أساس الترتيب الحالي.

ويتساوى ليفربول وساوثامبتون بالقمة برصيد 16 نقطة، مقابل 11 لسيتي في المرتبة الثانية عشر، ويملك مباراة أقل.