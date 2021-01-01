إيدرسون ضمن النجوم المحروم منهم مانشستر سيتي ضد تشيلسي بسبب كورونا

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن الحارس البرازيلي إديرسون يعد ضمن النجوم الذين يعانوا من فيروس كورونا في مانشستر سيتي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص حالات الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق مانشستر سيتي .

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، والتي ذكرت أن اللاعب البرازيلي إيدرسون ضمن المصابين بالفيروس ليؤكد اللاعب بنفسه المعلومة بعدها.

وأوضحت الصحيفة أن غياب اللاعب قد يتجاوز مباراة تشيلسي التي تقام يوم الأحد لمواجهة مانشستر يونايتد التالية.

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ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء القادم.

وكان بيب جوارديولا قد أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تشيلسي أن فريقه سيخوض الفريق دون خمسة من لاعبيه بسبب فيروس كورونا.

وكان مانشستر سيتي قد تأجلت مواجهته الماضية ضد إيفرتون بسبب تفشي الفيروس في صفوفه قبل ساعات قليلة من موعد اللقاء.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 26 نقطة.