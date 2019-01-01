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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيدرسون: الفوز على ليفربول كان مسألة حياة أو موت

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انتصار مهم لمانشستر سيتي أعاد حظوظه في لقب الدوري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عاد إيدرسون مورايش، حارس مانشستر سيتي، للحديث عن مباراة الفريق مع ليفربول الأسبوع الماضي ووصفها بمسألة الحياة أو الموت.

وكان سيتي انتصر بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل أسبوع على متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليقلص الفارق معه إلى أربع نقاط.

وأكمل: "كانت أفضل مباراة لنا بالدوري منذ فترة طويلة ونتمنى الاستمرار هكذا".

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وتحدث إيدرسون عن لقطته بالتمرير دون النظر أمام ساوثامبتون: "كانت مجرد لعبة في المباراة، المهاجم ضغط بقوة وانتهت سريعاً، كان الحل الوحيد أمامي وقمت بها بنجاح".

وختم: "زملائي سألوني من أين لك الجرأة لفعل الأمر ونحن متقدمين بهدف وحيد؟ قلت لهم إنك تحتاج للشخصية والهدوء، ولحسن الحظ نجحت بها".

ويلعب مانشستر سيتي مساء الأثنين المقبل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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