إيدرسون: أليسون يستحق جائزة أفضل حارس

حارسان من البرازيل في القائمة الثلاثية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رشح إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، مواطنه البرازيلي ومنافسه أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم.

وكان إيدرسون قد ترشح للجائزة رفقة أليسون ومارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وقال إيدرسون:"أعتقد أن ثلاثتنا كانوا الأفضل، ولكني أرى أليسون متقدما بخطوة".

وأضاف:"لقد كان رائعاً في البريميرليج وفاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكوبا أمريكا أيضاً".

وأوضح:"لذلك أعتقد أن الفائز سيستحق الجائزة وأنا سعيد بوجود حارسين من البرازيل في هذا المستوى".

وتابع:"كلنا نعرف أن أليسون يعيش فترة عظيمة، وأنا أحظى بفترة جيدة أيضاً".

يذكر أن إيدرسون توج بالبريميرليج وكأسي إنجلترا والدرع الخيرية، فيما نال أليسون القفاز الذهبي للبريميرليج.