إيحاتارن: مدين لهولندا وفخور بالمغرب لكنني لم اتخذ قرارًا بعد

صاحب الـ17 عامًا تواجد ضمن قائمة أسود الأطلس في المعسكر المقبل، لكنه لم يستقر بعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد إيحاتارن؛ الهولندي ذو الأصول المغربية المحترف في صفوف بي إس في إيندهوفن الهولندي، أن لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تمثيل أيٍ من البلدين في الملاعب بعد، معربًا عن فخره باستدعائه ضمن قائمة أسود الأطلس في المعسكر المقبل.

البوسني وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني للمغرب، أعلن منذ ايام ضمن اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا لقائمة وديتي بوركينا فاسو والنيجر، المقرر إقامتهما في سبتمبر المقبل. (طالع القائمة)

وقال إيحاتارن، في تصريحاته لـ"فوكس سبورتس": "لم أتخذ قرارًا بعد في مسألة المشاركة الدولية، لكن عليّ أن أؤكد أنني مدين بالكثير لهولندا، وسأضع هذا في الاعتبار عند اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه أنا فخور باستدعائي لمعسكر المغرب".

وأضاف: "دعونا نرى ما سيحدث، القرار النهائي لم استقر عليه بعد، لكن ما يشغلني أن أصنع اسم لنفسي على الصعيد الدولي، سيكون أمرًا رائعًا سواء مع المغرب أو هولندا".

يذكر أن المغرب تستعد لخوض المنافسات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، حيث تقع في مجموعة واحدة رفقة موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.