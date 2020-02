إيجالو: نيجيريا لم تنم منذ انضمامي إلى مانشستر يونايتد

قال مهاجم مانشستر يونايتد الجديد اللاعب أوديون إيجالو، إنه متفاجئ من رد فعل الناس في نيجيريا على انتقاله إلى الشياطين الحمر.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، انتقل إلى يونايتد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من فريق شانجهاي شينهوا الصيني.

وأضاف إيجالو في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: "أنا حقاً مصدوم أهلي أرسلوا لي مقاطع فيديو يظهر فيها سكان قريتي وهم يرقصون بعد انتقالي إلى هنا أنا حقاً سعيد لقدومي إلى هنا".

وتابع: "الشعب في نيجيريا هنالك الكثير منهم يشجع يونايتد والبعض الأخر يشجع فرق أخرى في إنجلترا، وأعلم أنهم متشوقون لرؤيتي بقميص الفريق".

مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق اليوم أن هداف كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر سيرتدي القميص رقم 25 رفقة الشياطين الحٌمر.

إيجالو أبدى فخره الشديد في سياق أخر بارتداء قميص مانشستر يونايتد كأول لاعب نيجيري يحظى بهذا الشرف.

وأردف: "لم أتوقف عن استقبال رسائل التهنئة والتشجيع منذ الإعلان عن انضمامي ليونايتد، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وغرد اللاعب النيجيري اليوم في وقت سابق عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في عام 2013 جئت إلى هنا كمشجع ومحب للفريق ولكن اليوم أنا هنا كي أشارك، لهذا تدابير الله عظيمة للغاية".

My visit to Old Trafford back in 2013 as fan and now I will be playing in Old Trafford😊 God is the greatest 🙏🏾 pic.twitter.com/BDW6v2Cxm8