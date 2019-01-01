إيجالو: لا يهمنا اسم المنافس وأتينا من أجل اللقب

أودين إيجالو نجم منتخب نيجيريا يؤكد أن فريقه جاء من أجل الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التغلب على الكاميرون في ثمن النهائي.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أكد اللاعب النيجيري أودين إيجالو على سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره الكاميروني في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها اللاعب لجول.كوم وأكد خلالها أن فريقه قد جاء لمصر من أجل المنافسة على البطولة بغض النظر عن أسماء المنافسين.

وقال إيجالو: "لم نكن نرغب في تكرار ما حدث أمام مدغشقر، وبذلنا جهدًا كبيرًا في الاستعداد ثم خلال المباراة، لكننا استقبلنا هدفين في فترة قصيرة وكان من الممكن أن ننهار وبدلًا من ذلك واصلنا المحاولة حتى حققنا ما نريد".

💫 إذا كان عليك اختيار لاعب واحد فقط وعرضه للبيع من فريقك الذي تشجعه ، فمن سيكون؟🤔 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يوليو ٢٠١٩

وأضاف: "لا يهم إن سجلت أنا أو غيري، الأهم أن تفوز نيجيريا ولكن هدفي اليوم سأظل اتذكرهما لوقت طويل فلقد عشت فترة صعبة بكثير من الضغوطات مؤخرًا".

وأكمل عن احتمالية مواجهة مصر: "الآن نحن في ربع النهائي وفي انتظار المنافس، مصر وجنوب إفريقيا منافسين أقوياء للغاية مصر لديها أيضا عامل الجمهور، لكن مهما كان المنافس علينا العمل بجد والمحاولة فالآن أمامنا ٣ مباريات للحصول على اللقب".

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا سيواجه الفائز من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا التي تقام بعد قليل.